O que saber antes de assistir à terceira e nova temporada de ‘Bridgerton’

Sucesso incontestável da Netflix, Bridgerton estreia sua terceira temporada, dividida em duas partes, na quinta-feira, 16 de maio — a segunda leva de episódios chega à plataforma em 13 de junho. Baseada nos livros de Julia Quinn, a série se passa em Londres, durante o período regencial do século XIX, e narra as histórias de amor de lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmel) e seus oito filhos: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. No primeiro ano, a história focou no romance de Daphne (Phoebe Dynevor) e o duque de Hastings (Regé-Jean Page), seguida por Anthony (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley) na segunda fase. Agora, é a vez de Colin (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Penelope, que secretamente é a Lady Whistledown, a fofoqueira do reino, está disposta a encontrar um marido para fugir de sua própria família.

Após ouvir de Colin, seu grande amor, que ele jamais a cortejaria, e romper com sua melhor amiga Eloise (Claudia Jesse), que descobriu o seu segredo, a jovem desajeitada precisará contar com a ajuda de Colin para conquistar um homem. O conselheiro, porém, vai questionar seus próprios sentimentos em relação à amiga. Como nos anos anteriores, Bridgerton continuará apostando nas cenas quentes entre seus protagonistas, que já declararam que o conteúdo está mais picante do que nunca.

A série da Netflix pulou a ordem dos nove livros de Julia Quinn. O terceiro título é voltado para a história de Bennedict (Luke Thompson), mas a showruner Jess Brownell achou que estava na hora de contar a trama de Penelope. A revelação de que Penelope é Whistledown só acontece no quarto livro, inclusive, mas essa informação foi exibida no final da primeira temporada já.

A nova leva de oito episódios também mostrará um relacionamento de Bennedict, uma amizade inédita e inesperada de Eloise e será a vez de Francesca debutar na sociedade — e ser cortejada por pretendentes a casamento. Antes interpretada por Ruby Stokes, Francesca agora é vivida por Hannah Dodd.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial