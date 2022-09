O que está por trás da mudança de nome do streaming Starzplay

Serviço de streaming alternativo e menos popular que Netflix e HBO Max, o Starzplay, do grupo Lions Gate Entertainment, anunciou a mudança de seu nome para Lionsgate+ na quarta-feira, 29. A empresa considerou fazer um distanciamento da associação ao Star+, braço da Disney que chegou ao Brasil em agosto de 2021, mais de dois anos após o Starzplay, que havia aterrissado por aqui em 2019. Outros 35 países, com exceção de Estados Unidos e Canadá, adotaram o novo nome, que já conta com um novo site oficial.

Em um comunicado, o CEO do canal de TV Starz, Jeffrey Hirsch, explicou a mudança como estratégia de mercado. “Operar internacionalmente sob a Lionsgate+ traz uma identidade distinta e diferenciada em um mercado internacional cada vez mais disputado. Mesmo com a separação da Starz e do negócio de estúdios da Lionsgate, a marca Lionsgate continuará sendo valiosa para o sucesso contínuo de nossa plataforma internacional”, disse o executivo.

Em 2021, a Starz chegou a brigar com a Disney na Justiça por causa da marca Star+, e o imbróglio foi resolvido em uma negociação que terminou com a empresa do Mickey pagando cerca de 50 milhões de reais à concorrente pelos eventuais danos causados. O Lionsgate+ segue com o mesmo catálogo do agora extinto Starzplay, com títulos originais como The Great, The Girl from Plainville e The Serpent Queen.