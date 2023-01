O que esperar do spin-off de ‘Bridgerton’ sobre rainha Charlotte

O triunfo de Bridgerton no catálogo da Netflix despertou a curiosidade do público sobre uma personagem que de fato existiu na história: a rainha Charlotte, esposa do rei George III, que governou o Reino Unido, a Grã-Bretanha e a Irlanda. Surfando na oportunidade, a plataforma irá lançar em 2023 um spin-off da série de época focado na monarca. Intitulada Queen Charlotte: A Bridgerton Story, trata-se de um prelúdio da história original que, ao longo de oito episódios, irá explorar a juventude da rainha – sua história de amor com George, um homem que lidou com questões de saúde mental ao longo da vida, e sua ascensão ao poder.

Retratar a amizade de longa data da rainha com Lady Agatha Danbury e Lady Violet Bridgerton, também personagens da série original, é outro objetivo da nova minissérie. As atrizes Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh e Ruth Gemmell, respectivamente, aparecem no spin-off, mas dividem a cena com suas versões jovens, interpretadas por India Amarteifio, Arsema Thomas e Connie Jenkins-Greig. “Com conhecimento profundo da cena social antes dividida e das complexidades do casamento, Agatha se torna uma luz guia para a nova rainha, ao mesmo tempo em que encontra sua própria voz e poder”, diz a descrição da Netflix sobre a origem da influência de Lady Danbury.

A minissérie mostra como se formou o universo conhecido em Bridgerton: “A história de como o casamento da jovem rainha com o rei George desencadeou uma grande história de amor e uma mudança social”. Charlotte chega a Londres prometida ao rei da Inglaterra contra sua vontade, e logo aprende como lidar com a imprevisibilidade do marido e a malha de relações da nobreza. Dessa vez, além de assinar a produção, Shonda Rhimes será roteirista da série. A Netflix ainda não divulgou a data de estreia do spin-off, mas sabe-se que o lançamento será simultâneo ao romance co-escrito por Shonda e por Julia Quinn, autora da série de livros que deu origem à Bridgerton.

Na vida real, Sophie Charlotte de Mecklenburg-Strelitz reinou por quase seis décadas, até sua morte, em 1818, aos 74 anos. A decisão da Netflix em escalar uma atriz negra para o papel segue a crença entre historiadores de que a rainha teria sido descendente de africanos. Até o momento, a plataforma liberou apenas um teaser do spin-off, que mostra o encontro de Charlotte com George: