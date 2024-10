O problema causado por uma camiseta pró-Palestina no Big Brother inglês

O uso de uma camiseta pró-Palestina causou um problema para o Big Brother UK e para sua emissora, a inglesa ITV, no Reino Unido. A participante Ali Bromsey apareceu usando uma blusa preta com a bandeira de Israel pintada com o desenho de uma melancia. A peça chama “Freedom Melon Tee” (algo como Camiseta de Melão da Liberdade, em tradução direta), custa 38 dólares e é da Wear the Peace, marca que faz roupas com mensagens humanitárias e anti-guerra e que destina parte dos lucros para a instituição de caridade Pious Projects of America, que por sua vez usa os fundos para fornecer assistência médica, além de suprimentos como comida, água, para as pessoas em Gaza. Para a comunidade judaica, porém, a camiseta simboliza uma mensagem antissemita, já que a melancia se tornou um símbolo da bandeira palestina, que, quando representada em cima de um mapa de Israel, pode indicar apoio ao apagamento do Estado judeu.

A Campanha Contra o Antissemitismo, do Reino Unido, criticou o uso da peça e o fato do reality a mostrar, já que a exibição provocou “um sofrimento significativo entre a comunidade judaica”. A ITV e a Banijay, dona da emissora, pediram desculpas pelo ocorrido, retiraram a edição em que Ali usa a camiseta do serviço de streaming, editaram a imagem para fazer a camiseta ficar totalmente preta e só então a disponibilizaram novamente na internet. Um porta-voz do programa também emitiu um comunicado ao The Independent para dizer que a produção lamentava não ter notado o significado da camiseta antes de Bromley entrar na casa, já que todos os itens levados pelos participantes são inspecionados antes de seu confinamento.

How is this becoming the norm? A Big Brother (@bbuk) ‘housemate’ was seen wearing a T-shirt depicting the map of Israel as a watermelon—a symbol widely associated with anti-Israel sentiment. This graphic has caused significant distress among the British Jewish community, who… pic.twitter.com/NNaOOuojz0 Continua após a publicidade — Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) October 23, 2024

“Foi conversado com a participante, e ela expressou que não está ciente das implicações e não deseja causar nenhum dano ou ofensa. Qualquer mensagem ofensiva associada à imagem não reflete os valores ou crenças do Big Brother. O Big Brother não permite nenhum item pessoal na casa que possa ser considerado prejudicial. Lamentamos que as implicações desta peça de roupa em particular não tenham sido totalmente compreendidas em nossas verificações de bolsas ou antes da transmissão do programa da noite passada. Pedimos desculpas a todos os espectadores que se sentiram ofendidos pela transmissão e garantimos aos espectadores que o Big Brother não estava ciente das implicações da imagem.”, disse a nota do porta-voz.

