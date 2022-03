O primeiro flagrante do aguardado retorno do vilão Darth Vader

A primeira imagem do retorno do grande vilão de Star Wars, Darth Vader, na série Obi-Wan Kenobi, foi revelada nesta quinta-feira, 10, pela publicação americana Entertainment Weekly. A produção é mais uma aposta do Disney+ para incrementar o universo Jedi no streaming, que já conta com séries como The Mandalorian e O Livro de Bobba Fet. O ator Hayden Christensen, que deu vida a Vader nos longas Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith, retorna para o papel.

A nova trama, ambientada dez anos após a transformação de Anakin Skywalker em Darth Vader, acompanha o mestre Jedi Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), que tem a missão de proteger o jovem Luke Skywalker no planeta Tatooine. A série promete mostrar o que aconteceu com o maior vilão da cultura pop entre os episódios 3 e 4, Ataque dos Sith e Uma Nova Esperança. “Vamos ver um Vader muito poderoso”, contou Christensen em entrevista ao Entertainment Weekly.

Obi-Wan Kenobi estreia no Disney+ em 25 de maio. Confira o trailer: