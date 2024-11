O papel de Salma Hayek nos bastidores de ‘Como Água para Chocolate’

Na década de 1990, aos 20 e poucos anos, a atriz Salma Hayek se mudou do México para os Estados Unidos com o intuito de investir na carreira internacional. Sob a sina que atinge boa parte dos imigrantes, ela penou para se adaptar ao novo país e à nova língua. O conforto e o incentivo para persistir vieram do sucesso do filme Como Água para Chocolate (1992), adaptação do livro de mesmo nome, da autora mexicana Laura Esquivel. O longa, falado majoritariamente em espanhol, ajudou a furar a bolha da resistência americana e europeia com tramas latinas e ganhou indicações ao Globo de Ouro e ao Bafta. Hoje, aos 58 anos, bem-sucedida e assinando com o sobrenome do marido, o magnata francês François-Henri Pinault, a atriz e produtora lança uma nova adaptação do título em formato de minissérie com seis episódios na HBO e na plataforma Max. “Eu amo o livro, é muito sensual”, disse Salma a VEJA. “É sobre tradições e família. Elas podem ser nocivas, mas também podem nos fazer mais fortes”, completou a mexicana.

Do filme Frida (2002), no qual ela também atua como protagonista, até Como Água para Chocolate, Salma usa sua influência e habilidade narrativa para iluminar histórias de seu país natal. Nos últimos anos, ainda mais envolvida com os bastidores do que com a atuação, ela ganhou o empurrão das plataformas de streaming, as quais reconhecem quão populares são os melodramas latinos. “Nós gostamos de intensidade, de paixão e de drama. Provavelmente porque nossos países passaram por muitos sofrimentos”, teoriza Salma.

Cheia de reviravoltas, como um novelão mexicano raiz, a minissérie segue Tita (Azul Guaita), que é apaixonada por Pedro (Andrés Baida), mas impedida de casar com ele por sua mãe, Elena (Irene Azuela), que sempre a rejeitou e esconde o motivo por trás desse desprezo. A matriarca viúva alega que, pela tradição, sua filha caçula deve ficar solteira para cuidar dela até sua morte, e sugere que o mocinho se case com Rosaura (Ana Valeria Becerril), a primogênita. O galã aceita para poder ficar perto de Tita, mesmo que isso signifique fazer a amada sofrer amargamente o peso de vê-lo casado com sua irmã. Com a Revolução Mexicana (1910-1917) como pano de fundo, a produção ainda fala sobre desigualdade social enquanto ganha toques de realismo mágico: a protagonista possui o dom de passar suas emoções para as receitas que prepara, seja amor, seja tristeza, e, por conse­quên­cia, para quem prova sua comida. Para quem gosta de um bom tempero latino, eis aí um prato cheio.

Publicado em VEJA de 8 de novembro de 2024, edição nº 2918