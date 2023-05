O número estonteante de audiência da série ‘Rainha Charlotte’ na Netflix

Há menos de uma semana no ar, Rainha Charlotte conquistou o topo do ranking das séries mais assistidas em língua inglesa na Netflix, globalmente. Derivada do hit Bridgerton, a nova aposta da poderosa produtora Shonda Rhimes somou 148,28 milhões de horas assistidas na plataforma, segundo os dados da semana entre 1 e 7 de maio. A produção foi lançada somente no dia 4, ou seja, o portentoso número refere-se a apenas três dias de exibição. No ranking das produções em destaque, Rainha Charlotte é seguida das segundas temporadas de Sweet Tooth e de Amigas para Sempre, respectivamente, de A Diplomata e O Agente Noturno.

Rainha Charlotte parece seguir os passos do sucesso experimentado por Bridgerton, cuja segunda temporada estreou no ano passado alcançando 193 milhões de horas em sua primeira semana. Na época, também computou 627 milhões de horas assistidas nos primeiros 28 dias, quebrando seu próprio recorde: se tornou o título em inglês mais assistido da história Netflix, tomando o lugar da primeira temporada, que fez 625,5 milhões. Nos meses seguintes, a liderança passou primeiro para Stranger Things, e depois para Wandinha.

A nova série ficcionaliza a trajetória de vida da monarca Sofia Carlota, que reinou na Inglaterra por 57 anos e é considerada por alguns a primeira rainha afrodescendente da nação. A trama é ambientada cinco décadas antes de Bridgerton, e explora a juventude da personagem, que começou a reinar aos 17 anos, quando se casou com o Rei George III — conhecido como o “rei louco”. Um livro homônimo foi lançado simultaneamente à estreia da série, assinado por Julia Quinn, criadora da saga Os Bridgertons, e por Shonda Rhimes.