O novo segredo cabeludo que Buba revela em ‘Renascer’

Buba (Gabriela Medeiros) tem seu passado traumático revelado nesta semana em Renascer. Mulher trans como sua intérprete, a personagem revive as dores da juventude ao voltar à cidade em que morava com os pais a partir do capítulo desta segunda-feira, 13. A pedido de José Augusto (Renan Monteiro), a psicóloga tentará fazer as pazes com os pais, Meire (Malu Galli) e Humberto (Guilherme Fontes), mas os dois vão chamá-la pelo seu nome morto (de antes da transição): Beto — algo que era segredo na trama até então. O enredo de Buba como uma mulher trans é uma novidade da adaptação do autor Bruno Luperi da obra criada por Benedito Ruy Barbosa em 1993. Na versão original, a personagem de Maria Luisa Mendonça era uma pessoa intersexo — nascida com características sexuais de ambos os gêneros, incluindo órgãos reprodutores — e não tinha família na história.

As revelações sobre o passado de Buba começaram nesta segunda-feira, 13, quando Buba ligou para a mãe, que atendeu na frente de Humberto. Ao perguntar se quem fala é o filho, o marido desligará o telefone com raiva no capítulo desta terça, 14.

Nos próximos capítulos, a psicóloga decidirá viajar à cidade natal para se resolver com seus pais a pedido de Augusto, que irá com ela. O futuro casal se hospedará em um hotel cujo recepcionista, Décio (Miguel Rômulo), a achará familiar, dizendo que ela lembra seu melhor amigo de infância, Beto. Ela, então, lembrará de uma surra que levara de outros meninos e sendo defendida por Décio. Depois, Buba também lembrará de ter apanhado do pai e do dia que ele a expulsou de casa.

A personagem de Gabriela Medeiros sofrerá novamente com a rejeição dos pais e descobrirá que os dois contaram na cidade que Beto morrera.

