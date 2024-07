O novo mistério que vai sacudir ‘Renascer’ e encucar personagem

Um novo mistério vai abalar Renascer em breve: em episódios agendados para ir ao ar nesta semana, Eliana (Sophie Charlotte) vai descobrir que está grávida, deixando no ar a dúvida sobre a paternidade da criança. Confrontada com a gravidez, a vilã da novela das 9 da Globo vai terminar o relacionamento com Damião (Xamã) — com quem ela mantém um caso desde quase o início da trama — alegando que filho que espera é do coronel Egídio (Vladimir Brichta). O capanga, no entanto, não vai comprar a história e acreditará ser o verdadeiro pai da criança. Com essa desconfiança em mente, Damião vai procurar Egídio em busca de emprego, mas receberá uma negativa — e ainda acabará ameaçado por Eliana, que deve usar a gravidez em prol de suas ambições.

Qual é o final de Eliana em Renascer?

Em Renascer, a vida de Eliana (Sophie Charlotte) sofre uma grande reviravolta após ela ser expulsa da fazenda de cacau do ex-sogro, José Inocêncio (Marcos Palmeira). Na versão original da novela, escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida em 1993, a dondoca fica na miséria depois de descobrir que não tem direito às terras de José Venâncio (Rodrigo Simas), e acaba se casando com Egídio depois que ele é abandonado pela mulher, Iolanda (Camila Morgado), a “dona patroa”.

Na reta final da trama, Egídio é assassinado por Mariana (Theresa Fonseca) e deixa sua fortuna para a esposa. Viúva pela segunda vez, Eliana assume as terras do ex-marido e termina a novela casada com Damião, com quem tem um filho. Se o roteiro do remake — assinado por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa — não for alterado, o destino da dondoca na novela das 9 será o mesmo.

