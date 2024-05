O motivo que levou protagonista de ’13 Reasons Why’ a parar de atuar

Dylan Minnette, conhecido principalmente por seu trabalho na série 13 Reasons Why, da Netflix, revelou suas razões para parar com a atuação. Em entrevista ao programa Zach Sang Show, o artista de 27 anos explicou que pretende se dedicar completa à música com sua banda de rock alternativo, Wallows, formada com seus amigos Braeden Lemasters e Cole Preston. “Tive a sorte de ter sucesso atuando. Eu estava em 13 Reasons Why, que foi muito popular e definitivamente me fez atingir o auge da minha atuação. Mas também começou a parecer um pouco trabalhoso. Eu estava em uma posição muito feliz, sempre foi divertido para mim, sempre muito inspirador, mas então estava começando a parecer apenas um trabalho”, desabafou o americano.

“Sinto que estou em uma posição agora onde posso fazer isso [tocar em uma banda] por um tempo e chegar o mais longe possível. A única maneira de isso acontecer é se eu dedicar 100% do meu tempo e energia nisso, levar isso muito a sério e mostrar ao mundo que todos nós levamos isso muito a sério”, completou Minnete.

O músico ainda declarou que pretende perseguir a carreira musical por parecer o mais natural e inspirador no momento, mas não descarta voltar à atuação um dia. “Eu realmente sinto que tenho algo para dar, e isso provavelmente é atuar… Sinto que estou começando a me inspirar para isso novamente. Em algum momento, quando tivermos cumprido nossos deveres no Wallows e estivermos todos prontos para fazer uma pausa como banda, é quando terei a inspiração perfeita para fazer algo”, concluiu.

Depois de estrelar a série 13 Reasons Why, Minnette integrou o elenco do filme Pânico 5 (2022), e a minissérie The Dropout, do Hulu. O americano também já participou de episódios de séries como The Mentalist, Grey’s Anatomy, Supernatural e Law & Order: Special Victims Unit.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial