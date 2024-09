O motivo que levou ao despejo do ator Mário Gomes de mansão no RJ

Ator de várias novelas da Globo, Mário Gomes foi despejado de sua mansão no Rio de Janeiro no domingo, 15. O artista morava com sua família no local desde 2002, quando construiu o imóvel. A casa, avaliada em 20 milhões de reais, havia ido a leilão por causa de dívidas trabalhistas de uma empresa aberta por Gomes que devia quase 1 milhão de reais, e foi arrematada por 720.000 reais.

O imóvel de Mário Gomes fica de frente para o mar e é localizado em um condomínio na Joatinga, na zona oeste da capital fluminense. Em uma série de vídeos publicados em suas redes sociais, o ator aparece indignado com a ação de despejo, avisando que não vai sair, porém carregando um caminhão de mudança com seus móveis.

A ordem para deixar a casa parte de um processo judicial iniciado em 2007, quando o ator desfez uma empresa de confecção que havia aberto no Paraná e deixou de pagar os salários de 84 funcionárias, totalizando uma dívida de 923.000 reais à época. Para quitar a dívida, a Justiça do Trabalho determinou, quatro anos depois, que o imóvel de Mario Gomes fosse a leilão. A mansão também possui mais de 100.000 reais em dívidas de IPTU.

Mário Gomes deixou a casa ao lado da esposa, Raquel, e uma de seus quatro filhos. Atualmente, o ator é candidato a vereador do Rio de Janeiro pelo partido Republicanos e não tinha bens declarados no site da Justiça Federal.

Como ator, ele trabalhou em diversas novelas da Globo entre as décadas de 1970 e 2010, como Anjo Mau (1976), Guerra dos Sexos (1983), Rainha da Sucata (1990), Zazá (1997), Kubanacan (2003) e A Favorita (2008). Após um período atuando em novelas da Record, Gomes retornou à Globo para Tempo de Amar (2018), seu último papel na emissora desde então.

