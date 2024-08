O motivo por trás do choro contido de Cesar Tralli ao vivo na GloboNews

O âncora Cesar Tralli, do Jornal Hoje, da Globo, e do Edição das 18h, da GloboNews, conteve o choro durante a cobertura do acidente de avião em Vinhedo (SP), que deixou 61 mortos nesta segunda-feira, 9. Enquanto atualizava informações sobre o número e os nomes das vítimas, o jornalista relembrou a morte da própria mãe, Edna Tralli, que também foi vítima de um acidente aéreo há dois anos.

“Aqui temos os nomes das 61 pessoas que, infelizmente, morreram neste acidente aéreo. Eu reforço nossa solidariedade. Estamos unidos com todas essas famílias, famílias de 61 pessoas, amigos, conhecidos. É uma tragédia enorme, e somos solidários a todas essas pessoas. Na medida do possível vamos trazendo tudo o que está sendo feito em relação ao alívio dessas famílias, porque agora precisam de um trabalho rápido do IML para fazer reconhecimento e liberação de corpos, para ajudar no traslado, para que as pessoas possam não apenas lidar com esse luto, mas prestar as homenagens necessárias e tentar o quanto antes superar essa dor”, começou Tralli.

“A gente sabe que é uma dor que ela não vai embora nunca, você aprende a conviver com a dor. Eu perdi uma mãe num acidente aéreo não tem nem dois anos e eu sei o que é isso. Você aprende a conviver com a dor, superar e vencer essa dor você não vence nunca, só aprende a conviver com ela”, desabafou o apresentador, que tirou os óculos para conter as lágrimas ao vivo no telejornal.

A empresa aérea divulgou a lista de passageiros e tripulantes que estavam no avião que caiu na tarde desta sexta-feira (9) em um condomínio em Vinhedo (SP). "Agora, tem que haver um trabalho ágil do IML para fazer o reconhecimento e liberação dos corpos (…) É uma dor que nunca… pic.twitter.com/oR2AKJ9FVx — GloboNews (@GloboNews) August 9, 2024

Acidente de Edna Tralli

Em 9 de outubro de 2022, a mãe de Cesar Tralli, Edna Tralli, morreu, aos 74 anos, após a aeronave de pequeno porte em que viajava cair na Represa de Jurumirim, em Paranapanema, no interior de São Paulo. O piloto e companheiro de Edna, Euclides Brosch, de 78 anos, também morreu no acidente.

Acidente de avião em Vinhedo

A aeronave da Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, que transportava 57 passageiros e tinha 4 tripulantes a bordo, caiu em Vinhedo (SP) cerca de 40 minutos antes de chegar em seu destino final, o aeroporto de Guarulhos. O voo 2283 não teve nenhum sobrevivente. A aeronave PS-VPB, ATR-72, decolou de Cascavel sem nenhuma restrição de voo, com todos os sistemas aptos para a realização da operação. A Polícia Militar foi acionada ao local Às 13h30, e o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo deslocou sete equipes para a região imediatamente.

A companhia aérea Voepass já divulgou o nome das vítimas, disponível neste link.

