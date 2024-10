O motivo feminista que fez ator rejeitar participação na série ‘Pinguim’

O ator americano John Turturro, 67, enfrentou o Batman (Robert Pattison) de frente como o mafioso Carmine Falcone no mais recente filme centrado no herói, lançado em 2022. Quando o convite para retornar ao papel em Pinguim chegou à sua porta, porém, o ator já havia se cansado do universo obscuro e violento do personagem: “Na série, percebi muita violência contra mulheres, não é meu tipo de coisa”, explicou à revista Variety.

No papel do criminoso, Turturro deu vida a momentos tensos ao lado de Zoë Kravitz, que interpretava sua filha — Selina Kyle, a Mulher-Gato. Em um deles, o pai agride a jovem com um taco de bilhar e tenta sufocá-la, antes de ser impedido pelo herói. O ator, porém, considera que as ações mais truculentas e misóginas da figura foram relegadas ao imaginário do público — “assim, tudo fica mais assustador”, opinou. Quem assumiu o papel no derivado da HBO é Mark Strong.

O ator ainda admite que a agenda tenha sido um fator, lamentando que não pode mais “fazer tudo que quer”. Em ano agitado, ele é interesse romântico de Julianne Moore no mais novo drama de Pedro Almodóvar, O Quarto ao Lado; participou de Sr. e Sra. Smith; gravou a segunda temporada de Ruptura para o Apple TV+ e prepara duas adaptações literárias que quer dirigir: O Teatro de Sabbath, de Philip Roth, e Is There No Place on Earth for Me? (Não Há Lugar no Mundo Para Mim?), da vencedora do Pulitzer Susan Sheehan. Como cineasta, ele já encabeçou os longas Romance e Cigarros (2005) e Amante a Domicílio (2013).

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial