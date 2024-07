O mal-estar que denúncia de abuso gerou por trás de ‘Casamento às Cegas’

Na última quarta-feira, 10 de julho, espectadores do reality Casamento às Cegas Brasil: Uma Nova Chance sentaram no sofá e abriram a Netflix para assistir à reunião da quarta temporada, esperando o entretenimento habitual ao programa — algumas discussões frívolas, revelações escandalosas sobre a vida íntima dos casais e histórias de sucesso após a conclusão do experimento. O que foi ao ar, contudo, extrapolou qualquer expectativa e desmanchou a aura descontraída do programa. Lá, a participante Ingrid Santa Rita aproveitou o reencontro com o par Leandro Marçal — com o qual havia se casado ao fim das gravações — para acusá-lo de estuprá-la em repetidas ocasiões. A grave denúncia instantaneamente manchou o histórico do reality e provocou declarações da Netflix e dos apresentadores Camila Queiroz e Klebber Toledo.

O que disseram Camila Queiroz e Klebber Toledo

Pelo Instagram, o casal que comanda a atração compartilhou um breve texto prestando solidariedade à Ingrid: “Desde o dia em que recebemos a notícia, conversamos e acolhemos a Ingrid de todas as maneiras que estavam a nosso alcance. Sentimos muito pelo ocorrido e não poderíamos deixar de vir a público manifestar nosso total apoio e solidariedade a ela e a todas as mulheres que, lamentavelmente, ainda sofrem ou já sofreram qualquer tipo de violência”, escreveram.

O que disse a Netflix

A Netflix, por sua vez, declarou a VEJA que, junto à Endemol Shine e à equipe do reality, “repudia veementemente qualquer tipo de violência” e defendeu que a produção é “conduzida com constante apoio profissional aos participantes”. Segundo a plataforma, “as denúncias apresentadas estão sendo apuradas pelos órgãos competentes”.

O caso

Durante o episódio final da temporada, Ingrid revelou ter se separado de Leandro e, então, explicou o motivo, citando a “falta de respeito” expressada pelo cônjuge. De acordo com ela, o parceiro enfrentava um problema de disfunção erétil e esperava que ela dormisse para tocá-la, situação que a provocou crises de pânico e traumas duradouros. Aos prantos, ela deixou a filmagem e, então, utilizou as redes sociais para esclarecer sua denúncia.

Em vídeo compartilhado no Instagram, a participante alegou que os problemas começaram após sugestão sua de que o marido procurasse auxílio terapêutico para lidar com a disfunção: “O abuso — o estupro, é essa a palavra — começou a acontecer a partir do momento em que tive esse recorte e conversei com ele. O Leandro esperava que eu dormisse para tentar resolver o problema. Na cabeça dele, se conseguisse transar comigo, a gente não teria mais problemas, mas ele esqueceu de me avisar”. Ao longo de mais de 10 minutos, a participante detalha sua relação e conclui que, futuramente, tudo será tratado na Justiça, afirmando ter aberto um boletim de ocorrência contra o ex. “Poderia ter conhecido o Leandro em qualquer lugar de São Paulo. Isso não tem relação ao programa ou com o experimento, mas com ele”, disse.

Nos comentários da publicação, Camila Queiroz redobrou o apoio, escrevendo: “Nenhuma mulher merece passar pelo o que você passou. Eu sinto muito por isso. Que você esteja rodeada de amor com sua família e amigos te acolhendo e te dando todo amor do mundo, porque é isso que você merece. Você sabe que pode contar comigo sempre”.

O Casamento às Cegas Brasil: Uma Nova Chance

No programa, seis homens e seis mulheres que já tiveram casamentos ou noivados fracassados buscam por amor novamente, escolhendo um parceiro por meio de conversas que impossibilitam descobrir sua aparência antes da seleção. Da quarta temporada, apenas dois casais permanecem juntos: Leonardo e Vanessa e Alexandre e Renata. Todos os episódios estão disponíveis na Netflix.

