O humorista da Globo que animou a torcida de Lula na apuração

O humorista Paulo Vieira foi uma figura ativa e curiosa nos bastidores da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Apoiador do presidente eleito, Vieira publicou diversos vídeos de bastidores do chamado “QG do Lula” durante a apuração das eleições no domingo, 30. Ao lado de artistas, como Fafá de Belém e Daniela Mercury, influenciadores digitais e políticos, o comediante da Globo puxou coro de jingles como Tá na Hora do Jair Já ir Embora e animou até Geraldo Alckmin, vice do petista, que foi eleito presidente pela terceira vez em uma disputa acirrada contra Jair Bolsonaro (PL).

AQUI NO QG JÁ TAMO ASSIM pic.twitter.com/aQfofKV9C2 — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) October 30, 2022

AO VIVO QG LULA PRESIDENTE pic.twitter.com/10UEEs0fQy — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) October 30, 2022

Após a vitória de Lula, Paulo Vieira foi um dos rostos que mais chamou a atenção no trio elétrico do político durante discurso para os apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo. “Queria deixar claro para a Globo que eu tinha o melhor lugar no trio e cedi pro meu colega de emissora fazer belíssimas imagens para o nosso jornalismo. Funcionário modelo, sim”, brincou ele no Twitter. Vieira continuou em cima do veículo.

queria deixar claro para a @tvglobo que eu tinha o melhor lugar no trio e cedi pro meu colega de emissora fazer belíssimas imagens para o nosso jornalismo funcionário modelo sim — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) October 31, 2022

Nascido em Goiás, Paulo Vieira começou a trabalhar com comédia stand-up e ganhou destaque ao participar de um quadro humorístico do Domingão do Faustão em 2015. No ano seguinte, foi convidado por Fábio Porchat para o Programa do Porchat, na Record. Este ano, ganhou um quadro no BBB22, além de virar figura pop nos programas da Globo, nos quais costuma fazer piadas ácidas, ironizando até a própria empresa. O posicionamento tão ativo em uma campanha política é uma grande novidade entre funcionários da casa, precedente que Vieira não se preocupou em cravar.