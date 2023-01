O gênero que virou queridinho da Netflix — e uma aposta sem freio

Fenômeno incontestável, os doramas — novelas da Coreia do Sul — viraram o gênero queridinho da Netflix, que aposta cada vez mais nas produções coreanas para agradar os assinantes. Nesta segunda-feira, 16, o serviço de streaming anunciou 34 produções, entre inéditas e renovações, que chegarão à plataforma em breve. Por enquanto, a nova temporada de Round 6, a série mais vista da história da Netflix, continua prevista para 2024, mas os fãs poderão se contentar com histórias mais apocalípticas. Já os aficionados por romances como Uma Advogada Extraordinária terão novos doramas para acompanhar, como O Tempo Traz Você pra Mim, sobre uma jovem que sente falta do namorado morto há um ano e viaja ao passado, em um tempo que conhece outro rapaz, muito parecido com seu namorado.

Entre as apostas românticas e dramáticas estão também Behind Your Touch, Intensivão de Amor, Destined With You, Doona!, King the Land, Love to Hate You, See You In My 19th Life, Cães de Caça, Celebrity, Mask Girl, Uma Dose Diária de Sol, Queenmaker e The Good Bad Mother. Os lançamentos de suspense contará com A Criatura de Gyeongseong, Black Knight, Adeus, Terra e Song of the Bandits. Nova temporada de Sweet Home, D.P Dog Day e A Lição também serão disponibilizadas.