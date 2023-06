O galã que virou bissexual na novela das 6 da Globo

Galã que surgiu na Globo no anos 2000, Carmo Dalla Vecchia interpreta o bissexual Érico na atual novela das 6 da Globo, Amor Perfeito. Antes apaixonado por Romeu (Domingo de Alcântara), o personagem começou a se envolver com Verônica (Ana Cecília) no folhetim escrito por Duca Rachid e Júlio Fischer. Ambientada na década de 1930, a trama aborda como os romances entre pessoas do mesmo sexo era algo escandaloso e rechaçado pela sociedade da época. Érico esconde sua relação amorosa com Romeu, e o segredo vira até arma de chantagem da vilã Gilda (Mariana Ximenes). Ao descobrir o romance proibido, a malvada obrigou o advogado a cometer crimes — do contrário, revelaria a todos sua “verdadeira” sexualidade. Cansado da pressão, ele terminou seu namoro escondido com Romeu.

É na amizade com Verônica, a ex-amante do prefeito Anselmo (Paulo Betti), que Érico vem encontrando consolo e até a oportunidade de um novo amor. Os dois começaram a se envolver romanticamente, e a revelação do passado com um homem do advogado não abalou o interesse da antiga secretária da prefeitura da fictícia Águas de São Jacinto — os dois já se beijaram e vão até dormir juntos na ficção. Apesar de parecer que Érico terá “virado hétero” por causa da nova relação, o personagem de Carmo Dalla Vecchia é bissexual segundo a sinopse de Amor Perfeito desde o início.

Na vida real, Carmo Dalla Vecchia é assumidamente homossexual e casado com o autor João Emanuel Carneiro, com quem tem um filho, Pedro. Em suas redes sociais, o ator se define em tom bem-humorado como “o viado da família brasileira” e compartilha vídeos satíricos com amigos e colegas de elenco sobre a vivência LGBTQIA+.

