O fator que isenta atropelador de Kayky Brito de acusação criminal

Atropelado há mais de três semanas, o ator Kayky Brito, 34 anos, recebeu alta da UTI na última sexta-feira, 22 de setembro, e mostra avanço positivo da recuperação do acidente que o deixou com traumatismo craniano e politrauma corporal. O inquérito, por sua vez, acaba de ser arquivado após a Polícia Civil do Rio de Janeiro atestar que o motorista que atingiu Kayky estava dirigindo abaixo do limite de velocidade da via.

Segundo o relatório policial, o motorista Diones Coelho da Silva conduzia seu Fiat Cronos a 48 quilômetros por hora, enquanto a Avenida Lúcio Costa permite que veículos cheguem a 70. Além disso, Diones estaria a meros 10 metros de distância do ator no momento em que Kayky entrou na pista, impossibilitando o tempo de resposta para frenagem, que é de 2 segundos. Tais fatores, junto à prestação de socorro e ausência de embriaguez do condutor, o eximem de responder por qualquer crime.

Após a alta de Kayky Brito, sua esposa, Tamara Dalcanale, comemorou o avanço em seu Instagram, afirmando: “Mais uma etapa que fica pra trás! E assim seguimos, olhando para frente, olhando adiante. A alegria de, todo dia, ver você evoluir, não cabe dentro de mim! Coração transborda, meu amor!”

