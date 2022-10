O encontro inusitado de Papa Francisco com cacique da Amazônia

O papa Francisco se reuniu com um cacique da Amazônia e outros ativistas em prol do meio-ambiente para discutir as mudanças climáticas. O resultado do encontro aparece no documentário The Letter: A Message For Our Earth (A Carta: Uma Mensagem para Nossa Terra, em tradução literal), que será lançado no YouTube nesta terça-feira, 4. Na produção dirigida pelo vencedor do Emmy Nicolas Brown, o líder da Igreja Católica recebe quatro símbolos da luta pelo meio-ambiente do Brasil, Senegal, Índia e Estados Unidos.

Entre os convidados que foram até o Vaticano para a discussão sobre o clima estão Odair “Dadá” Borari, chefe de uma tribo na Terra Indígena Maró, no Pará; Ridhima Pandey, jovem ativista climática indiana; o refugiado senegalês Arouna Kandé, que estuda desenvolvimento sustentável; e os cientistas americanos Greg Asner e Robin Martin, os quais desenvolveram uma técnica inovadora para mapear as ondas de calor submarinas que matam os recifes de coral.

Apelo dramático do Papa Francisco contra as mudanças climáticas, o filme mostra as audiências privadas de cada convidado com o religioso. Nelas, eles puderam compartilhar sua história pessoal e os desafios de seus respectivos países, abrindo diferentes perspectivas sobre o futuro do planeta. O documentário será exibido no Vaticano nesta tarde, propositalmente no dia da entrada oficial da Santa Sé no marco de acordo de Paris sobre mudanças climáticas, e depois disponibilizado no canal YouTube Originals mundialmente.