O elenco do SBT que contrariou os Abravanel declarando voto em Lula

Uma parte significativa do elenco das novelinhas infantis Poliana Moça e As Aventuras de Poliana, do SBT, declarou, na madrugada dessa sexta-feira, 30, apoio ao ex-presidente Lula nas eleições desse domingo. A posição contraria o declarado bolsonarismo da família Abravanel, dona da emissora. No total, 18 atores participaram do vídeo de “vira voto”, entre eles Otávio Martins, Letícia Cannavale, Junno Andrade e Lisandra Cortez.

A manifestação foi compartilhada pelos atores no Instagram, com legendas que reforçam o apoio a Lula. “Primeiro turno. Pelo respeito, pelo amor, pelo Brasil, pela democracia. 13”, escreveu Juno. Myrian Rios, por outro lado, se opôs à manifestação dos colegas compartilhando um vídeo de Flávio Bolsonaro com acusações falsas sobre o plano de governo do petista, como a de que ele estaria planejando “acabar com a família” e “destruir a classe média”.

Autora de Poliana Moça e esposa de Silvio Santos, Íris Abravanel chegou a participar de uma live de páscoa com Bolsonaro em 2020. Duas das filhas do apresentador, Silvia e Patricia Abravanel, também já declararam apoio a Jair Bolsonaro. Silvia, inclusive, compartilhou uma foto ao lado do presidente essa semana, apoiando o candidato nas eleições com o lema “Deus, Pátria e Família” na legenda.