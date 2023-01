O duro recado de Anitta contra terrorismo bolsonarista em Brasília

Anitta se manifestou pelas redes sociais após os atos golpistas ocorridos em Brasília no domingo, 9, causarem destruição nas sedes dos três poderes da República. “Que terrível isso tudo. O Estado Democrático de Direito deve ser defendido e não atacado. O que aconteceu ontem foi um crime contra a democracia e a nossa nação. Que os Três Poderes encontrem juntos um caminho para combater esses atos e que a justiça seja feita a favor do nosso país”, declarou a cantora.

Pouco antes de se apresentar em um show no domingo, Anitta já havia repudiado as manifestações em seu camarim. “Acho muito triste tudo isso que esteja acontecendo. Vamos sair dessa, porque uma grande parte do país quer a paz. Independentemente do que você gostaria, ou de qual presidente você gostaria. O que a grande maioria quer é a paz entre todo mundo e ninguém ganha quando o cenário é dessa forma”, lamentou a artista.