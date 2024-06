O duro golpe que Mariana sofrerá de José Inocêncio em Renascer

Mariana (Theresa Fonseca) sofrerá um verdadeiro baque em Renascer nos próximos capítulos. Esposa de José Inocêncio (Marcos Palmeira), a encostada passou as últimas semanas infernizando o marido sobre a gravidez de Teca (Lívia Silvia), que mente dizendo que o bebê que espera era filho de José Venâncio (Rodrigo Simas), morto no meio da novela das 9 da Globo. Com a revelação, através de um exame de DNA, de que o filho realmente não é de Venâncio, a dona de casa se sentirá vitoriosa por conseguir desmascarar a grávida e exigirá que ela seja expulsa da fazenda de José Inocêncio. Entretanto, junto com o resultado da paternidade será constatado outro laço sanguíneo: Teca é neta de Marianinha, a irmã de Maria Santa (Duda Santos) e, portanto, sobrinha-neta do amor da vida do fazendeiro.

Mariana ordenará que Inocêncio escolha entre a permanência dela ou a de Teca na fazenda, e o produtor de cacau não terá coragem de expulsar a parente de seu grande amor e ainda falará para a esposa que pode esquecê-la facilmente caso ela o abandone. Por causa desse duro golpe, a vilã interpretada por Theresa Fonseca deixará a casa e se instalará na antiga casa de Jacutinga (Juliana Paes) por algum tempo, se aproximando de Dona Patroa/Iolanda (Camila Morgado) — provocando um novo tipo de ciúmes de Sandra (Giulia Buscacio), que está rompida de João Pedro (Juan Paiva) por saber que ele ainda tem sentimentos pela madrasta.

Originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa em 1993, Renascer é adaptada para a faixa das 21h da Globo por Bruno Luperi, neto de Barbosa.

