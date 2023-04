O destino profissional inusitado de Chico Pinheiro fora da Globo

Âncora da Globo por mais de três décadas, Chico Pinheiro foi dispensado da emissora em abril de 2022. Nesta quarta-feira, 12, o jornalista anunciou sua nova e inusitada empreitada: apresentar um jornalístico no YouTube. Pinheiro agora integra a equipe do ICL – Instituto Conhecimento Liberta. “Graças a Deus é sexta-feira, é vida que segue. E eu vou seguir com vocês por muito tempo aqui no ICL Notícias“, anunciou ele.

Chico Pinheiro apresentará o noticiário ao vivo entre 18h e 20h, de segunda a sexta, na plataforma de vídeos. Ele dividirá o espaço com Roberta Garcia, Xico Sá, César Calejon e Guga Noblat. “As notícias mais importantes do dia contadas com liberdade”, completou o jornalista.

O ICL é um instituto focado em cultura e educação independente, financiado pelo apoio de membros e assinantes de sua plataforma de cursos de diversos assuntos, como história, audiovisual, sociologia e até bem-estar.

