O curioso encontro de Patrícia Poeta com família sulista ao vivo na Globo

Assim como o âncora do Jornal Nacional William Bonner, a apresentadora Patrícia Poeta viajou para o Rio Grande do Sul a fim de cobrir as enchentes históricas diretamente do estado afetado, mas para seu programa matinal, o Encontro. Diferentemente do paulista, entretanto, a jornalista é natural da região, tendo nascido e sido criada na cidade de São Jerônimo, a pouco mais de 70 quilômetros de distância de Porto Alegre. Na manhã desta sexta-feira, 17, a comunicadora decidiu fazer seu trabalho na cidade natal, onde se emocionou ao reencontrar uma prima afetada pela tragédia.

No começo do matinal, Poeta confessou ter tentado retornar à cidade algumas vezes desde o início das enchentes, mas havia sido impedida pelas estradas interditadas e cobertas de água. “Difícil estar aqui de volta, muito difícil. Mas quando soube que a estrada reabriu, vim para cá, fiz questão de vir para cá. Vivi bons momentos da minha vida, tenho amigos desde a infância, tenho parentes, cada rua me remete a boas lembranças”, disse.

Então, alguns momentos depois, enquanto caminhava pelas ruas e reportava a destruição, a jornalista esbarrou com sua prima Nete, que prontamente abraçou. Emocionadas, elas mantiveram o enlace por alguns segundos, manifestando a surpresa e felicidade do encontro. Após se afastarem, Nete não conseguiu conter as lágrimas e agradeceu à parente por vir. Além da prima, Poeta também abraçou seu sobrinho e explicou não ter tido tempo para visitar seus familiares antes da transmissão, tendo chegado na cidade durante a noite anterior e apenas perambulado para conferir o nível da água ao redor.

Que encontro emocionante da Patrícia Poeta com sua prima ao vivo em São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. #Encontro pic.twitter.com/uvC1uF5AOa — Brenno (@brenno__moura) May 17, 2024

Além da família, a apresentadora encontrou também o antigo colega de escola Márcio, que perdeu diversos pertences e teve a estrutura da casa comprometida pelas chuvas. “Temos que estar unidos em momentos bons e ruins. Estou aliviada de encontrar vocês aqui e ver que estão se reerguendo, salvos e vivos”, disse ao conhecido.

Emocionante o “Encontro”, com a Patrícia Poeta visitando sua cidade natal no Rio Grande do Sul. E que final bonito ❤️#Encontro

pic.twitter.com/raIs5t4V0V — Brenno (@brenno__moura) May 17, 2024

