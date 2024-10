O crescimento surpreendente na audiência de podcasts no Brasil

O Spotify divulgará nesta terça-feira, 29, a sexta edição do Culture Next, relatório anual publicado pela plataforma de streaming musical que revela tendências globais de seus usuários. Segundo o levantamento da plataforma de streaming, obtido em primeira mão por VEJA, a geração Z, composta por jovens entre 15 e 24 anos, tem se interessado cada vez mais por podcasts em vídeo, os videocasts. Nos primeiros cinco meses deste ano, foram visualizados 2,9 bilhões de minutos de videocasts, número que representa um aumento de 58% em comparação com o mesmo período no ano passado.

Ainda de acordo com o estudo, os jovens gostam de se conectar com os apresentadores, e 37% dos entrevistados assistiram um show ao vivo ou a gravação de um podcast, enquanto 36% compareceram a uma festa de exibição presencial para um novo episódio de um podcast em vídeo.

O relatório Culture Next usou uma pesquisa quantitativa global por meio da empresa de análise de dados Rep Data com 7.700 entrevistados em julho de 2024, com aproximadamente 500 respondentes de Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Filipinas, Singapura, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos da América.

Spotify também virou refúgio da gen Z

Ainda nesta edição, o Culture Next também mostra que 70% da geração Z no Brasil usam o Spotify como refúgio contra o “doom-scrolling” — atividade de passar muito tempo olhando para o seu telefone ou computador lendo histórias de notícias ruins ou negativas nas redes sociais.

Segundo a plataforma, as redes sociais têm provocado sentimentos de solidão e isolamento, e 73% da gen z brasileira acredita que as pessoas são mais solitárias atualmente do que uma década atrás. O que tem sido usado como antídoto contra isso são músicas e podcasts, que geram conexão online e até presencialmente. O estudo também aponta que 74% dos entrevistados assistiram a um concerto/show de música ao vivo no último ano; 37% participou de um show ao vivo ou gravação de um podcast; e 36% esteve em uma festa de exibição presencial para um novo episódio de um vídeo podcast.

