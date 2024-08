O comentário capcioso de um narrador da Globo sobre jogadora de vôlei

Tomado pela emoção durante a narração do jogo de vôlei ao vivo na Globo na terça-feira, 30, o narrador Gustavo Villani acabou soltando um comentário capcioso sobre a jogadora Ana Patrícia Ramos, que representava o Brasil ao lado da parceira, Duda Lisboa, contra uma dupla espanhola. Enquanto comemorava um ponto do time brasileiro, após Patrícia dominar a bola no peito e marcar, o locutor se empolgou e a chamou de “peituda”. “Bola da Ana Patrícia! Que espetáculo, você merece! Peituda! Ana Patrícia para o Brasil”, exclamou Villani. A expressão curiosa faz parte do repertório do narrador, que costuma usar “peitudo” para se referir a atletas destemidos.

Após uma repercussão nas redes sociais, Villani publicou um vídeo do momento no Instagram e se justificou com Ana Patrícia e Duda. “Desculpe o mau jeito do locutor empolgado, Patrícia. Sabe como é. Tamo junto, craque. Sigam arrebentando, você e Duda emocionam o Brasil!”, escreveu o jornalista na legenda. Nos comentários, Patrícia levou na esportiva. “Que isso!! Foi sensacional. Muito obrigada pela torcida. Vamos!”, disse a jogadora de vôlei.

A dupla brasileira enfrentou as espanholas Paula Soria Gutiérrez e Liliana Fernández, vencendo as europeias por dois sets a zero.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial