O ator excluído de spin-off de ‘That ’70s Show’ por escândalo sexual

Danny Masterson, que deu vida ao personagem Hyde na série That ’70s Show, exibida entre 1998 e 2006, não está no elenco do spin-off That ’90s Show, que estreia nesta quinta-feira, 19, na Netflix. Astro da série The Ranch ao lado de Ashton Kutcher, com quem também contracenou em That ’70s Show, o americano foi desligado do projeto em 2017, logo após ser acusado por três mulheres de estupro. As agressões teriam ocorrido no começo dos anos 2000, e, atualmente, Masterson aguarda um novo julgamento: o último foi realizado no final do ano passado e acabou anulado por um impasse entre o júri. Os promotores de Los Angeles que cuidam do caso pedem a condenação do ator a até 45 anos de prisão.

Membro da Cientologia, Masterson associou as acusações a um complô provocado pela série de documentários Scientology and the Aftermath, da atriz Leah Remini, que investiga a igreja e a define como uma seita. Na época em que o escândalo sexual ganhou manchetes na imprensa, um representante do ator alegou que uma das denunciantes era ex-namorada de Masterson e que só o acusou de estupro após ter conversado com Leah. “O suposto incidente ocorreu na metade de sua relação de seis anos, após o qual ela continuou a ser sua sua namorada”, disse um porta-voz, que preferiu não se identificar na ocasião.

Após ser demitido da Netflix, o artista lamentou a decisão. “As autoridades investigam estas acusações há mais de 15 anos e determinaram que não tinham fundamento. Nunca fui acusado de nenhum crime e muito menos condenado por isso. Neste país, você é inocente até que provem o contrário. No entanto, no atual clima, parece que você é considerado culpado no momento em que é acusado”, desabafou ele.

That ’90s Show aborda a história de Leia (Callie Haverda), filha de Eric (Topher Grace) e Donna (Laura Prepon), no mesmo lugar onde se passa a série original, Point Place, Winsconsin. Além de Topher e Laura, Mila Kunis (Jackie), Ashton Kutcher (Michael Kelso), Wilmer Valderrama (Fez) também fazem participações especiais. Já Debra Jo Rupp (Kitty Forman) e Kurtwood Smith (Red) reprisam seus papéis como parte do elenco fixo do spin-off.