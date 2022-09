O “ato falho” polêmico de Ratinho durante entrevista com Lula no SBT

Após entrevistar Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência do Brasil pelo PT (Partido dos Trabalhadores), Ratinho encerrou a conversa com o ato falho de chamar o petista de “presidente” nesta quinta-feira, 22. As eleições ocorrerão apenas em 2 de outubro, e Carlos Massa, o Ratinho, é um apoiador declarado de Jair Bolsonaro, que disputa a reeleição pelo PL (Partido Liberal). O apresentador do SBT realizou sabatinas com os quatro candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto para presidente em 2022. Além de Bolsonaro e Lula, o comunicador também entrevistou Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

No encerramento, Ratinho pediu para Lula dar suas declarações finais em um minuto. “Faltam poucos dias para as eleições. E eu queria que você comparecesse, você que acha que vai se abster, que acha que não gosta de ninguém. Por favor, vá para a urna, escolha quem você acreditar que vai consertar esse país. Mas vote, para você ter o direito de reclamar, de xingar, de cobrar. Se você não for votar, você não vai poder cobrar nada de ninguém. Então veja a importância de assumir essa responsabilidade sobre esse Brasil, que será da qualidade e do tamanho que você quiser. Por isso, no dia 2 de outubro, compareça às urnas e deposite amor e esperança, e não ódio, naquelas urnas”, pediu o petista. “Muito bem, assim nós encerramos a série Ratinho com os candidatos. Muito obrigado a você, desculpe por ter incomodado nesse horário depois do jornal, e a gente volta com a nossa programação ao normal. Um abraço. Obrigado, presidente”, concluiu o apresentador, cumprimentando Lula. “Um abraço, querido”, agradeceu o político.