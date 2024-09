O apelo de Patricia Abravanel no 1º programa após a morte de Silvio Santos

Patricia Abravanel se emocionou na gravação do primeiro Programa Silvio Santos após a morte do pai, e a edição foi exibida na noite de domingo, 1º de setembro. A apresentadora agradeceu o carinho do público, de fãs e até das emissoras concorrentes que prestaram suas homenagens ao dono do SBT, morto em 17 de agosto em decorrência de uma broncopneumonia após infecção, aos 93 anos. “Hoje é a primeira vez que eu estou aqui e sei que meu pai não vai estar me assistindo através da televisão. Eu sei que vocês esperam que eu fale alguma coisa. Ele era tão íntimo de cada um de vocês, da sua mãe, da sua avó, da família brasileira, que eu eu acho que eu devo falar alguma coisa”, começou Patricia, com os olhos marejados de emoção.

“Sou grata por ter falado para o meu pai o quanto eu amava ele, por ter falado para o meu pai o quanto eu admirava ele, o quanto eu queria honrar a história dele, tão grata por cada abraço que eu dei nele, por cada conversa, cada conselho. Se eu posso deixar alguma mensagem hoje para você que está em casa: façam isso, não importa se teu pai é bom ou se é ruim”, pediu a comunicadora.

“Eu, minhas irmãs, minha mãe, a gente se sentiu acolhidas amadas por cada um de vocês. Se a gente fosse juntar todas as homenagens a gente não conseguiria porque foram milhares e milhares de homenagens e eu só tenho que agradecer muito por esse carinho. Eu começo hoje o programa com uma certeza: que o SBT e Silvio Santos são parte da sua família e vocês são partes do SBT. Que a gente possa continuar levando essa história por muitos e muitos anos e contando a história dessa vida linda que foi a vida de Silvio Santos, um homem tão intenso, tão dedicado, excelente em tudo o que fez”, concluiu.

