Nova temporada de ‘You’ chega à Netflix: relembre a série até aqui

Um dos hits da Netflix, a série Você (originalmente You) estreia uma nova temporada nesta quinta-feira, 9, com cinco dos dez capítulos disponíveis — a segunda leva chegará à plataforma em 9 de março. Após ficar obcecado por Beck (Elizabeth Lail), Love (Victoria Pedretti) e Marienne (Tati Gabrielle) — e matar qualquer pessoa que atrapalhasse seu intuito de conquistá-las, Joe (Penn Badgley) tenta deixar o passado sanguinário para trás e seguir em frente assumindo uma nova identidade, a do professor de literatura Jonathan Moore, em Londres. A paz do protagonista se esvai quando, ironicamente, um stalker tenta culpá-lo por um assassinato e ameaça expor o psicopata, que acaba virando alvo de alguém tão inescrupuloso como ele. Relembre abaixo o que aconteceu nas últimas três temporadas:

Primeira temporada

Funcionário de uma livraria em Nova York, Joe é apaixonado por livros desde criança. A própria livraria foi seu refúgio de um lar abusivo na infância, ao mesmo tempo que também foi seu cativeiro, já que o dono do comércio também era um homem sádico que o trancava no porão do estabelecimento na adolescência. Na vida adulta, o protagonista parece normal, jovem, encantador. É lá que Joe conhece Beck, uma jovem aspirante a escritora, por quem se apaixona perdidamente. Ou melhor, fica obcecado. O personagem persegue o interesse amoroso, invade o celular dela e se livra de qualquer pessoa que cruze seu caminho. Os dois acabam namorando, mas, ao descobrir a verdade sobre o amado, a jovem acaba morta também.

Segunda temporada

No segundo ano da série, o público vê Joe assumindo a identidade de Will Bettelheim em Los Angeles, onde tenta recomeçar após os inúmeros crimes da temporada anterior. Ao conhecer Love, o psicopata parece repetir os mesmos traços obsessivos já conhecidos, mas descobre que a nova amada tem um sangue tão frio quanto ele e, após vários outras vítimas perderem suas vidas, os dois acabam juntos e grávidos de Henry.

Terceira temporada

Na temporada que antecede a quarta, Joe e Love constroem uma vida e imagem de família feliz em um subúrbio de pessoas ricas com vidas perfeitas — na superfície, é claro. Ao conhecerem essas novas pessoas, o casal não consegue manter a fidelidade e explora novas opções. O protagonista acaba se apaixonando por Marienne, a gerente de uma biblioteca local, para desespero de sua esposa e também do ex-marido ciumento e abusivo da bibliotecária. Entretanto, Love também se envolve com o filho de 20 e poucos anos do vizinho. Em meio a uma teia de mentiras e infidelidade, Joe e Love tentam matar um ao outro, e é ele que leva a melhor, forjando a própria morte, entregando o filho bebê para um casal de amigos gay criar e se mudando para Europa sob mais uma nova identidade.

Quarta temporada

A princípio, na nova temporada, Joe vai para Paris atrás de Marienne, que foi para lá após ter conseguido escapar com vida das garras do casal de psicopatas. Os planos do personagem mudaram, já que ele assume o posto de professor de literatura em uma universidade renomada. Obrigado a interagir com outro educador, rico e excêntrico, Joe/Jonathan é jogado em um círculo social de jovens milionários e fúteis, mas que também são capazes de matar. No meio do caminho, surge um novo interesse — ou seria obsessão — amoroso para o protagonista.