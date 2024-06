Nosso Lar 2 chega ao streaming; saiba onde assistir ao filme espírita

Sequência do fenômeno de bilheteria Nosso Lar (2010), Nosso Lar: Os Mensageiros chegou ao streaming nesta quarta-feira, 26. O filme espírita protagonizado por Edson Celulari e Renato Prieto já está disponível no catálogo do novo Disney+ — que absorveu o catálogo do agora extinto Star+.

Dirigido por Wagner de Assis, o Nosso Lar 2 estreou nos cinemas em 25 de janeiro deste ano e atraiu mais de 1,5 milhão de espectadores durante o seu período em cartaz, arrecadando 31 milhões de reais. Baseado no livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier (1910-2002), a trama retoma a história do médico André Luiz (Renato Prieto), que agora se une a um grupo de espíritos mensageiros da cidade espiritual Nosso Lar. Liderados por Aniceto (Edson Celulari), eles vão até a Terra para ajudar pessoas que estão prestes a falhar em suas missões.

A bilheteria de Nosso Lar

A sequência tem uma história independente da primeira, mas teve um êxito parecido de bilheteria. Em 2010, Nosso Lar foi visto por cerca de 4 milhões de pessoas e arrecadou 31 milhões de reais no período de exibição, tornando-se um fenômeno nacional. Na época, o filme nadou de braçada em meio a um aumento expressivo do espiritismo no Brasil: de 2000 a 2010, o número de adeptos da doutrina kardecista cresceu 65% no país, segundo o censo do IBGE. A tendência religiosa se refletiu também nas telas. Alguns sucessos do ramo foram lançados em sequência. Primeiro veio uma cinebiografia de Bezerra de Menezes, seguida por outra de Chico Xavier e, por fim, o arrasa-­quarteirão Nosso Lar.

Os dados mais recentes do Censo sobre o perfil religioso do Brasil serão divulgados apenas no segundo semestre, mas a tendência é que eles apontem um aumento no número de evangélicos — que também marcaram presença nos cinemas nos últimos anos com filmes como Nada a Perder (2018) , cinebiografia do bispo (e dono da Record) Edir Macedo, e Os Dez Mandamentos — O Filme (2016).

