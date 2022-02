No paredão: ‘BBB22’ amarga uma das cinco piores audiências do reality

Desde 2010, o Big Brother Brasil encara uma queda na audiência quando seu ibope é comparado aos índices dos primórdios do programa, lançado em 2002. De fato, há uma tendência de queda nos números de público da TV aberta como um todo, motivada pelo streaming, principalmente. Porém, a competição, a depender da qualidade do elenco, já provou que é possível atrair um maior contingente de espectadores. Como em 2021, quando o grupo de confinados formado por nomes como Juliette, Gil e Karol Conká elevou a audiência a números pré-BBB10 – época em que a média do primeiro mês no ibope encostava ou passava dos 30 pontos na Grande São Paulo, região mais relevante para o meio publicitário.

O mesmo apelo não teve o BBB22. Segundo dados de uma série história de audiência da Kantar Ibope obtida por VEJA, a média dos trinta primeiros dias da atual edição no ar chegou a 22,9 pontos em São Paulo. Ficam abaixo dela apenas as edições de 2020 (com 22,6), 2019 (com 20,4), 2017 (com 22,4) e 2015 (com 22,8).