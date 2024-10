Nicolas Prattes: de galã de ‘Mania de Você’ a pai do bebê de Sabrina Sato

Intérprete do mocinho Rudá em Mania de Você, Nicolas Prattes é noivo de Sabrina Sato, e o casal anunciou que está esperando seu primeiro filho juntos — a apresentadora já é mãe de Zoe, fruto do relacionamento anterior com o ator Duda Nagle. Natural do Rio de Janeiro, Prattes tem 27 anos e já atuou em outras sete novelas da Globo, incluindo Rock Story (2016) e Fuzuê (2023).

Filho da atriz Giselle Prattes com Felipe Pires, Nicolas Prattes estreou na Globo ainda criança, quando fez uma pequena participação como Francesco Splendore Batistela em Terra Nostra (2000), quando tinha menos do que três anos. Na adolescência, partiu para o teatro, cursando tablado em Los Angeles e depois cinema e TV em Nova York. Após se apresentar em algumas peças, o jovem participou do espetáculo Os Saltimbancos Trapalhões em 2015, ao lado de Lívian Aragão, com quem namorou por dois anos.

Em seguida, o ator conseguiu voltar para a Globo como protagonista de Malhação: Seu Lugar no Mundo (2015) e Malhação: Os Desatinados (2015). Depois, emendou várias novelas, como Rock Story (2016), O Tempo Não Para (2018), Éramos Seis (2019), Todas as Flores (2022) e Fuzuê (2023). Ele também fez os filmes O Segredo de Davi (2018) e Pronto, Falei (2022), e participou do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, em 2017, e do The Masked Singer Brasil em 2021

Antes de namorar com Sabrina Sato, Nicolas Prattes também se relacionou com Juliana Paiva, seu par romântico em O Tempo Não Para, por cerca de um ano, com a engenheira Bruna Blaschek, em 2019, e com a dentista Luiza Caldi, em 2022.

Prattes e Sabrina Sato, de 43 anos, assumiram namoro no Carnaval deste ano, e noivaram em setembro.

