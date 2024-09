NFL no Brasil: como assistir a Eagles x Packers na TV, online e de graça

O jogo de futebol americano entre os times Green Bay Packers e Philadelphia Eagles acontece nesta sexta-feira, 6, a partir das 21h15 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, o estádio do Corinthians, em São Paulo. Para assistir ao confronto, o público tem opções na TV aberta, paga e também no streaming. A partida da NFL será transmitida na RedeTV!, no canal ESPN, na CazéTV no YouTube (de graça), e nas plataformas Disney+ e Amazon Prime Video para assinantes.

Essa é a primeira vez que um jogo da National Football League acontece na América Latina na história, e a partida é válida pela primeira semana da temporada (2024-2025) regular da liga. Mais de 42.000 pessoas vão ao estádio Itaquerão, e todos os ingressos esgotaram em poucas horas. Os Eagles chegaram a treinar no estádio em Itaquera, e os Packers usaram o CT Joaquim Grava para os treinos.

Apesar do uniforme dos Eagles ser verde, o time da Philadelphia vai jogar de preto, em alusão às cores do Corinthians, como forma de homenagem. Já os Packers manterão suas camisas verde-amarelo.

O Philadelphia Eagles ostenta quatro títulos do Super Bowl, já o Green Bay Packers é o maior campeão da história da NFL, com 13 troféus — somando as conquistas de antes da criação do Super Bowl.

Por que a NLF está acontecendo no Brasil?

Desde 2007, a NFL tem realizado partidas oficiais em diversas cidades de fora dos Estados Unidos, como Londres, Munique, Cidade do México e Frankfurt. No ano que vem, Madri, na Espanha, estreará no circuito com um duelo no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. A estratégia da liga é popular o esporte americano ao redor do mundo. Segundo uma pesquisa da ESPN, existem 40 milhões de fãs da modalidade no Brasil.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial