Neymar x Luísa Sonza: os dois pesos e duas medidas sobre traição nas redes

O jogador Neymar Jr. assumiu ter traído sua noiva, Bruna Biancardi, que está grávida do primeiro filho deles, nesta quarta-feira, 21, após a divulgação de prints de conversas do atleta com uma influenciadora digital tomarem as redes na última semana. Com a admissão publicada no Instagram com um pedido de desculpas à Bruna, o astro do PSG recebeu elogios de celebridades e inúmeras mensagens de carinho e apoio de fãs. Em poucas horas, o Twitter, a rede social que é palco dos mais variados debates, logo relembrou do tratamento diferenciado que a cantora Luísa Sonza recebera por dois anos por uma traição — que nunca aconteceu — a Whindersson Nunes. Um fenômeno que explica bem a dinâmica do machismo sempre presente nas redes sociais.

Luísa Sonza e Whindersson Nunes começaram a namorar em 2016 e se casaram dois anos depois, mas anunciaram a separação em abril de 2020. Poucos meses depois, a cantora pop assumiu seu namoro com o músico Vitão, levantando rumores de que teria traído o youtuber quando eles ainda estavam juntos. A hipótese de infidelidade de Luísa foi o suficiente para que a cantora sofresse ataques de ódio diariamente, com direito a ameaças de morte a ela e a sua família, desencadeando em uma síndrome do pânico que a gaúcha trata até hoje. Whindersson Nunes optou por ficar em silêncio enquanto tratava uma depressão — fato divulgado pelo próprio desde antes do fim do casamento. Mesmo com a artista negando qualquer traição, as agressões só diminuíram após Whindersson se pronunciar — após um ano — dizendo que a decisão de terminar tinha partido dele e que não houvera adultério. Durante todo o período, Vitão também foi alvo de ataques e piadas volumosas. Luísa e Vitão não estão mais juntos desde agosto de 2021.

isso eu tenho q concordar, não vou dizer nenhum mas muito, muito poucos, eu lembro bem https://t.co/pOKcx0AZcr — LUÍSA SONZA (@luisasonza) June 21, 2023

Os casos de Neymar e Luísa Sonza atestam os dois pesos e duas medidas que as redes sociais ostentam quando se veem diante de polêmicas, exemplificando exatamente o machismo sistêmico que permeia a sociedade da vida real também. Homens podem trair, se desculpar, que está tudo bem. Já mulheres serão julgadas até por aquilo que nunca cometeram.

