Netflix vai roubar seu tempo livre em dezembro; confira lançamentos

Em dezembro, como de praxe, a Netflix aproveita o tempo livre proporcionado ao público pelas festas de fim de ano para lançar algumas produções bastante aguardadas. Neste mês, chegam à plataforma títulos como Berlim, série derivada do sucesso La Casa de Papel, e a parte final da última temporada de The Crown. Não faltam opções: a lista ainda conta com uma animação estimada, um documentário pop e um filme que é grande aposta ao Oscar. Confira as principais estreias:

O Mundo Depois de Nós

Quando: 8 de dezembro

Uma família aluga uma casa luxuosa para passar as férias, mas é surpreendida quando um casal bate à porta dizendo ser dono do imóvel. Ao mesmo tempo, ataques cibernéticos começam a se espalhar pelos Estados Unidos, anunciando um colapso e abalando a confiança entre as pessoas. Baseado em um livro homônimo, o filme é estrelado por elenco de peso, com Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali e Kevin Bacon.

Se Eu Fosse Luísa Sonza

Quando: 13 de dezembro

Após mais um ano agitado de sua carreira — e um tanto conturbado na esfera pessoal –, a cantora Luísa Sonza revisita sua trajetória em série documental. Saúde mental, polêmicas e processo criativo são explorados ao longo de três episódios.

The Crown – Temporada 6, Parte 2

Quando: 14 de dezembro

Sete anos depois, The Crown chega em sua fase final com uma despedida dramática. Enquanto a primeira parte da temporada retratou a morte trágica da princesa Diana, a nova leva de episódios mostrará os efeitos do acidente para a família e a nação. Os eventos da série se estenderão até 2005, com o casamento de Charles e Camilla, atuais rei e rainha consorte da Inglaterra.

A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets

Quando: 15 de dezembro

Mais de duas décadas depois, a divertida animação sobre galinhas revolucionárias ganha uma sequência. Se no filme original os animais conseguiram fugir da granja para viver em liberdade, agora terão de invadi-la para resgatar uma galinha adolescente rebelde — e salvar toda a espécie da ameaça de virar nuggets.

Maestro

Quando: 20 de dezembro

Cotada ao Oscar, a cinebiografia do gênio da música clássica Leonard Bernstein é dirigida e protagonizada por Bradley Cooper. A trama foca no relacionamento do maestro com a esposa, a atriz Felicia Montealegre (Carey Mulligan). O filme estreia nos cinemas brasileiros em 7 de dezembro, antes de chegar à plataforma.

Casamento às Cegas Brasil: Depois do Altar

Quando: 20 de dezembro

Para os fãs de reality show, o entretenimento está garantido no recesso: em um episódio especial, a Netflix reúne os participantes das três temporadas de Casamento às Cegas: Brasil, revelando intrigas dramáticas e muita lavação de roupa suja.

Rebel Moon – Parte 1: A Menina do Fogo

Quando: 22 de dezembro

A nova empreitada de ficção científica do diretor Zack Snyder viaja até uma colônica localizada às margens de uma lua distante. Sob o domínio de uma força tirânica, os civis deverão confiar em uma jovem desconhecida para garantir sua sobrevivência. O filme terá uma segunda parte, programada para abril de 2024.

Berlim

Quando: 29 de dezembro

Série derivada do sucesso espanhol La Casa de Papel, a produção volta ao passado para aprofundar a história do polêmico, mas adorado Berlim (Pedro Alonso). O ambicioso golpe da vez recai sobre Paris, e, como pede o cenário, envolve uma pitada de romance. Os fãs da série original vão se alegrar com a participação de personagens já conhecidas.

