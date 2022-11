Netflix vai lançar série com episódios que podem ser vistos fora de ordem

Não há segredo no momento de se acompanhar uma série: basta assistir aos episódios em sequência. A regra, porém, será quebrada na próxima aposta da Netflix, a série Caleidoscópio. Prometendo uma experiência não-linear, a produção vai oferecer uma experiência personalizada para cada pessoa, que terá a chance de escolher em que ordem quer assistir a cada episódio. Serão várias possibilidades de combinações diferentes que vão mexer com a percepção da trama e da trajetória dos personagens.

“A ideia para a série começou com algo estrutural. Com a entrega em lote você recebe tudo de uma vez. Não há razão, conceitualmente, para vê-los na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8”, contou o criador Eric Garcia. Protagonizada por Giancarlo Esposito (de Breaking Bad) e Tati Gabrielle (The 100), a série acompanha um ladrão que monta uma equipe para realizar um roubo enorme de 70 bilhões de dólares. Caleidoscópio é levemente inspirada na história real do desaparecimento de bilhões em títulos no centro de Manhattan, nos Estados Unidos, durante o furacão Sandy. Com oito episódios, a produção antológica desembarga na Netlix em 1º de janeiro de 2023. Confira: