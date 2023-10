Netflix se inspira em HBO em seu primeiro programa esportivo ao vivo

A Netflix lançará em breve a Copa Netflix, seu primeiro programa esportivo ao vivo que exibirá um torneio de golfe disputado por pilotos de corrida da Fórmula 1 da série documental Drive to Survive contra jogadores de golfe de Full Swing, outra série documental. Os participantes vão disputar no Wynn Golf Club, na Las Vegas Strip. O evento está programado para começar na terça-feira, 14 de novembro. O conceito é parecido com um formato da Warner Bros. Discovery, o The Match, que reúne jogadores da NFL e os melhores jogadores de golfe em uma competição parecida e transmitida na TV a cabo americana.

“Adoramos ver como nossas séries esportivas trouxeram mais fãs para ligas e competições esportivas em todo o mundo. A Copa Netflix levará essa energia para o próximo nível, com estrelas globais de dois sucessos populares competindo em nosso primeiro evento esportivo ao vivo”, disse Gabe Spitzer, vice-presidente de esportes de não-ficção da Netflix, em comunicado publicado pela Variety.

