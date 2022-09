Netflix revela trailer horripilante de série sobre canibal americano

Em 15 de fevereiro de 1992, Jeffrey Dahmer foi condenado à prisão perpétua nada menos do que quinze vezes pelos assassinatos que cometeu no estado americano de Wisconsin. Conhecido como “o canibal de Milwaukee”, Dahmer seduzia suas vítimas em boates e levava os escolhidos para sua casa, onde a sequência de crimes horripilantes começava. Na residência, drogava a vítima para matá-la, e mantinha relações sexuais com o cadáver antes de esquartejar os restos mortais e usar a carne humana como ingrediente em pratos elaborados. O caso será transposto para as telas por Ryan Murphy na minissérie Dahmer: O Canibal Americano, que chega à Netflix no dia 21 de setembro. No trailer liberado pelo streaming nessa sexta-feira, 16, Evan Peters surge aterrorizante na pele do assassino famoso. Confira: