Netflix revela data de estreia da adaptação de Cem Anos de Solidão

A plataforma de streaming Netflix divulgou nesta terça-feira, 8 de outubro, a data de estreia de sua adaptação do clássico Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez. A série colombiana terá os primeiros oito episódios lançados mundialmente em 11 de dezembro, enquanto uma segunda parte chegará ao catálogo em outra data ainda não especificada. A nova versão tem apoio do espólio do escritor e é dirigida pela dupla Laura Mora Ortega e Alex García Lopez, conhecido por comandar episódios de sucessos da plataforma como The Witcher e Demolidor.

Segundo a sinopse oficial, a série se manterá fiel ao romance e partirá da jornada dos primos José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán, que deixam sua vila para trás e passam a buscar um novo lar. “Acompanhados por amigos e aventureiros, eles chegam ao ápice de sua viagem quando fundam uma cidade utópica às margens de um rio de pedras pré-históricas que batizam de Macondo. Múltiplas gerações da linhagem Buendía marcarão o futuro da mágica região, atormentada por loucura, amores impossíveis, uma guerra absurda e sangrenta e o medo de uma terrível maldição que os condena, sem esperança, a cem anos de solidão”, resume o texto.

O épico original foi publicado em 1967 e consagrou o brilhantismo de García Márquez, que venceria o Prêmio Nobel de Literatura 15 anos depois. O elenco que dará vida aos personagens é colombiano e conta com Eduardo De Los Reyes, Ella Becerra, Moreno Borja e Claudio Cataño, entre outros.

