Netflix perde quase meio milhão de assinantes na América Latina

A Netflix perdeu 450.000 assinantes no primeiro trimestre de 2023 na América Latina. A informação foi divulgada pela própria plataforma nesta terça-feira, 18, quando anunciou o balanço de janeiro a março deste ano. A região foi a única a apresentar queda, já que o número de pagantes do serviço de streaming aumento de 100.000 nos Estados Unidos e Canadá; 640.000 em toda a Europa, Oriente Médio e África; e 1,5 milhão na região da Ásia-Pacífico. No total, a plataforma começa o ano com 232,5 milhões de assinantes globalmente. A empresa vê a queda como uma reação à restrição do compartilhamento de senhas.

No mesmo período de 2022, o serviço de streaming havia registrado uma queda de 351.000 assinantes na América Latina, sendo a única região de atuação da empresa com perdas líquidas no primeiro trimestre. A retração, no entanto, acontece após a empresa ter tido um desempenho forte no quarto trimestre de 2022, quando tinha registrado a adição de 1,7 milhão de assinantes de países latinos, totalizando 41,2 milhões assinaturas pagas. Em relação às vendas deste início de ano, os países latino-americanos representaram uma receita de 1,07 bilhão de dólares no primeiro trimestre, com crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a empresa teve faturamento de quase 1 bilhão de dólares.

“Para o segundo trimestre de 2023, prevemos uma receita de 8,2 bilhões de dólares, um aumento de 3% ano a ano ou um crescimento de 6% em uma base neutra de câmbio. Estamos satisfeitos com os lançamentos mais recentes de compartilhamento pago e, embora pudéssemos ter lançado amplamente no primeiro trimestre, encontramos oportunidades para melhorar a experiência dos membros”, diz a carta enviada pela Netflix a acionistas.