Netflix estuda fazer nova ‘The Crown’ sobre reis anteriores a Elizabeth II

Produções sobre a realeza britânica costumam ser uma aposta certeira: atraem uma audiência interessada em ver de perto as curiosidades, controvérsias e segredos de uma das famílias mais populares do mundo. Com The Crown – que estreou em 2016 e está em sua quarta temporada – não foi diferente. Ano após ano, a série da Netflix foi indicada a prêmios importantes da televisão, como o Globo de Ouro e o Emmy, colecionando várias estatuetas ao longo do caminho. Para aproveitar o fenômeno, a gigante do streaming iniciou discussões com a produtora da série, a Left Bank Pictures, para o lançamento de uma nova série ambientada nos eventos que ocorreram antes da ascensão da rainha Elizabeth II. A produção, porém, ainda está um pouco distante de sair do papel.

A narrativa dessa nova fase partiria de 1901, com a morte da Rainha Vitória, se desenrolando até o momento em que The Crown começou – o casamento da Rainha Elizabeth II, em 1947. Assim, a produção cobriria um período de 50 anos que engloba quatro reinados: Eduardo VII (1901-1910), George V (1910-1936), Eduardo VIII (1936) e George VI (1936-1952). De acordo com jornal britânico Daily Mail, a produção seria assinada pelo mesmo criador da série original, Peter Morgan, e teria entre três e cinco temporadas. A revista americana Variety, no entanto, definiu as informações como “especulativas”, segundo uma fonte não revelada.