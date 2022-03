Netflix estuda cobrar valor extra de quem compartilha senha

A Netflix poderá ficar com um preço mais salgado para aqueles que compartilham suas senhas a usuários fora de suas casas. A prática de permitir que outros acessem a mesma conta, apesar de ser extremamente comum, é ilegal segundo os Termos de Serviço da Plataforma. De acordo com a revista americana Variety, os testes, que serão feitos em três países da América Latina (Chile, Peru e Costa Rica), visam acabar com esse compartilhamento ilícito e oferecem, como solução, o pagamento de uma taxa extra para aqueles que desejam compartilhar suas contas com pessoas de outras residências.

A nova funcionalidade se chamará “Adicione um membro extra” e permitirá ao usuário criar contas subsidiárias para no máximo duas pessoas de fora da residência, com cada uma delas podendo criar seu próprio perfil, com login e senha, e tendo acesso a recomendações personalizadas. No Chile, o valor extra para usar o recurso será de 2.380 pesos chilenos, na Costa Rica, 3,99 dólares e no Peru, 7,9 soles (na cotação atual, os três valores equivalem a aproximadamente 15 reais). Ainda não há informações sobre a possibilidade do teste ser aplicado no Brasil.

“Sempre facilitamos para as pessoas que moram juntas compartilhar sua conta Netflix, com recursos como perfis separados e vários fluxos em nossos planos”, disse Chengyi Long, diretora de inovação da Netflix, em post no site da plataforma. “Embora essa funcionalidade seja muito popular, também criou confusão sobre quando e como a Netflix pode ser compartilhada. Como resultado, as contas estão sendo compartilhadas entre diferentes casas – impactando nossa capacidade de investir em ótimas novas produções para os assinantes.”

Nas próximas semanas, a gigante do streaming vai notificar os membros dos três mercados latinos que compartilham as contas para pessoas fora de suas residências e falar sobre a nova opção. Assim como acontece em outros testes feitos pelo streaming, não existe garantia de que o novo recurso seja implementado, de fato, no serviço. “Trabalharemos para entender a utilidade desses recursos para os membros dos três países antes de fazer alterações em qualquer outro lugar do mundo”, finalizou.

A festa do compartilhamento de senhas é algo que há tempos preocupa a Netflix. No ano passado, por exemplo, eles lançaram um teste global que exibia um alerta para alguns usuários dizendo: “Se você não mora com o proprietário desta conta, precisa de sua própria assinatura para continuar assistindo”. Um sistema de verificação de conta também foi testado.