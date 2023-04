Netflix cancela série picante popularizada por nu frontal masculino

A Netflix cancelou a série Sex/Life após duas temporadas, sendo que a última foi lançada há apenas cinco semanas. A trama foi popularizada graças a suas cenas de nu frontal masculino, principalmente a de Adam Demos, um dos protagonistas. A estrela da produção, Sarah Shahi, intérprete de Billie, reclamou recentemente das decisões sobre o rumo da segunda temporada e assinou com a ABC para entrar no elenco de Judgment, um drama jurídico em pré-produção.

Showrunner de Sex/Life, Stacy Rukeyser havia dito ao The Hollywood Reporter há algumas semanas que não imaginava o fim da série após seu segundo ano — apesar da temporada ter acabado com um casamento que parecia encerrar a história. “O episódio nunca teve a intenção de ser o final da série, com certeza. Sei que sempre há mais histórias para contar com esses personagens do universo Sex/Life, e espero que tenhamos a chance de contar essas histórias. Era importante que chegássemos a um lugar significativo com cada personagem nesta temporada”, declarara.

Já Sarah confessou em conversa no podcast Not Skinny But Not Fat que tinha detestado o rumo de sua personagem e que não concordou com muitas coisas nos bastidores. “Tornou-se uma coisa muito diferente para mim, e não tenho medo de dizer isso. Lutei contra o material. Nunca mais vou trabalhar para a Netflix depois de dizer tudo isso. Eu simplesmente não posso mentir”, lamentou.

De acordo com os dados internos da Netflix divulgados recentemente pela própria empresa, a segunda temporada da série picante teve 126,8 milhões de horas reproduzidas globalmente entre 2 e 26 de março, antes de sair do top 10 de séries em inglês da plataforma. Os números representam uma queda de 45% em relação à primeira temporada, que havia batido 232,79 milhões de horas consumidas em um período de tempo semelhante.

Estrelada também por Mike Vogel, Margaret Odette, Cleo Anthony e Darius Homayoun, a primeira temporada de Sex/Life viralizou nas redes sociais graças à cena em que Brad (Adam Demos) aparece completamente nu frontalmente enquanto se banha em uma academia. Na segunda leva de episódios, o personagem Devon (Jonathan Sadowski) quem pôs o próprio “órgão” para jogo. Nos dois casos, entretanto, ambos usaram próteses.

