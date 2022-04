Netflix anuncia minissérie sobre chacina que chocou o Brasil

A Netflix vai produzir uma minissérie ficcional inspirada na chacina da Candelária, massacre que deixou oito jovens mortos nos arredores da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, e causou comoção no país em 1993. Segundo apurou VEJA com exclusividade, o programa deverá estrear na plataforma em 2023. A produção, ainda sem título definido, será dirigida por Luis Lomenha e Marcia Faria, e tem entre seus produtores o cineasta Fernando Meirelles, indicado ao Oscar por Cidade de Deus.

No total, serão quatro episódios, cada um deles acompanhando o período de 36 horas que antecede a tragédia pelo ponto de vista de uma das crianças. O roteiro surgiu a partir do relato de sobreviventes, que se reuniram com Lomenha e os roteiristas para relatar seus testemunhos do crime. “A ideia era trabalhar as emoções que eles tiveram naquele dia e a vida deles, o dia a dia nas ruas”, contou a VEJA Elisabetta Zenatti, vice-presidente de conteúdo da Netflix Brasil.

Na noite de 23 de julho de 1993, um táxi e um Chevette com placas cobertas pararam em frente à Igreja da Candelária, no centro do Rio. Os ocupantes desceram dos veículos e dispararam contra as crianças sem teto que dormiam no local, deixando oito jovens mortos e dezenas de feridos. Entre as vítimas fatais, seis eram menores de idade, e os outros dois tinham 18 e 19 anos.

Os protagonistas são jovens negros sem passagem pelo mercado do audiovisual. Os atores foram selecionados através de uma parceria com diversos grupos artísticos da periferia carioca, em um processo ainda em curso, e que já dura cerca de 5 meses. “As crianças representam não só as vítimas e sobreviventes da chacina, mas também todas as crianças em situação de rua no Brasil”, relata Elisabetta. “Criança em televisão já é um desafio, ainda mais em um papel delicado como esse. Tem uma preparação não só de atuação, como também psicológica.”

O anúncio geral da produção acontecerá no painel “Fantasia, Ficção e Fatos Reais: desenvolvendo narrativas locais com Netflix”, que está sendo realizado na tarde de hoje no evento de audiovisual Rio 2C – Rio Creative Conference, do qual Luis participa ao lado de Elisabetta.