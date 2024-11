Nepo baby? Quem é Pedro Novaes, galã de ‘Garota do Momento’

Galã de Garota do Momento, nova novela das 6 da Globo, Pedro Novaes pode ser considerado um “nepo baby” — bebê do nepotismo — graças ao berço em que nasceu. Filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes, duas estrelas de longa data da emissora, o jovem atualmente com 28 anos será disputado por Duda Santos e Maísa Silva, ambas intérpretes de personagens chamadas Beatriz, no folhetim de época de Alessandra Poggi.

Pedro não é iniciante. Em 2019, ele estreou como o protagonista Filipe de Malhação: Toda Forma de Amar, a 27ª e última temporada inédita da novela que formava jovens atores na Globo. Seu par romântico era Alanis Guillen, a Rita, que em seguida emplacou o papel de Juma Marruá no remake de Pantanal (2020) e atualmente é a Michelle de Mania de Você, novela das 9 da Globo.

A temporada estrelada por Pedro foi prejudicada pela pandemia de Covid-19, que paralisou as gravações, e a trama acabou tendo um final adiantado com a narração de Rita sobre o que aconteceu com os personagens, usando imagens de arquivo da própria novela.

Fora da TV desde Malhação, Novaes, então, se dedicou à carreira de modelo e à sua banda, Fuze. Sobre ser filho de Letícia e Marcello, o jovem alega não sentir um peso em relação a isso. “Sempre soube que iria trabalhar com arte, desde criança. E eles me trazem muita influência e experiência. A gente troca muito. Nossa ligação é imensa, mas quis fazer meu caminho e andar com minhas próprias pernas”, declarou ele em entrevista recente. Atualmente, o jovem namora a jornalista Eduarda Vilar na vida real.

Em Garota do Momento, Beto namora com Bia (Maísa Silva), mas se apaixona por Beatriz (Duda Santas), uma jovem que chega no Rio de Janeiro atrás de sua mãe, Clarice (Carol Castro), que perdeu a memória e a fizeram acreditar que sua filha é Bia. O triângulo amoroso do galã com as duas Bias movimentará a trama.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial