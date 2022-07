‘Não me Diga Adeus’: filme da Amazon faz chorar com drama de pai e filha

No consultório de uma das maiores neurologistas dos Estados Unidos, Max (John Cho) recebe um terrível diagnóstico: possui um tumor no cérebro, e uma eventual cirurgia de remoção teria apenas 20% de chances de ser bem-sucedida. O protagonista do filme Não Me Diga Adeus (do título original Don’t Make Me Go e disponível no Amazon Prime Video), então, precisa escolher entre arriscar sua vida na mesa de operação ou viver por apenas mais um ano. Sua decisão de dispensar o procedimento é baseada exclusivamente em tentar aproveitar o máximo possível ao lado de sua filha adolescente, Wally (Mia Isaac), escondendo a doença da única herdeira.

Com a desculpa de que vai finalmente ensinar a garota a dirigir, Max leva Wally a uma viagem de carro até um reencontro com os colegas de faculdade na intenção de tentar passar os ensinamentos necessários para que ela continue a viver sem a presença do pai, além de buscar pela mãe da jovem, que os abandonara quando ela era apenas um bebê.

Carregado de humor e drama, Não Me Diga Adeus recorre a alguns expedientes surrados ao longo de seus 110 minutos, mas, no final das contas, se impõe pelo roteiro impactante, cheio de diálogos duros – além de uma reviravolta que leva o espectador às lágrimas. A lição de moral que fica não é um primor de originalidade, mas se mostra sincera e eficaz: é importante aproveitar o presente e quem se ama enquanto ainda há tempo. Prepare o lenço.