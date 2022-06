‘Ms. Marvel’ e filme com Chris Hemsworth: o que ver no streaming em junho

Em junho, diversas séries queridas do público retornarão com temporadas inéditas — e o mês também reserva grandes lançamentos. De um filme de ficção científica com Chris Hemsworth à nova aposta da Marvel em uma super-heroína muçulmana, Ms. Marvel, confira produções para ficar de olho no streaming este mês:

The Boys – 3ª temporada

Quando: 03/06

Onde assistir: Amazon Prime Video

A sátira ácida sobre o popular universo dos super-heróis ganhará uma nova temporada repleta de expetativas. O terceiro ano da série vai explorar as tentativas dos vigilantes que querem expor a verdade sobre o grupo The Seven e a Vought (conglomerado multimilionário que gerencia e encobre os podres dos heróis). Entre as novas adições ao elenco estão Jensen Ackles, de Sobrenatural, que dará vida ao Soldier Boy, e Laurie Holden, que fará o papel da Condessa Escarlate.

Ms. Marvel

Quando: 08/06

Onde assistir: Disney+

A próxima aposta do Universo Marvel será a heroína muçulmana Ms. Marvel. Protagonizada pela atriz Iman Vellani, a série contará a jornada de Kamala Khan, uma adolescente americana de origem paquistanesa que vive em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e que, em meio ao turbilhão da adolescência, vê sua vida mudar completamente ao ganhar superpoderes. Diferentemente dos quadrinhos, em que a heroína tem a habilidade de moldar seu corpo conforme precisa, como se fosse feita de elástico, na nova produção do Disney+ seus poderes foram trocados para uma projeção de energia conferida por um bracelete mágico.

Spiderhead

Quando: 17/06

Onde assistir: Netflix

Protagonizado por Chris Hemsworth e Miles Teller, o novo filme da gigante do streaming é ambientado em um futuro próximo em que pessoas condenadas têm a chance de ser voluntárias em experimentos médicos para diminuir suas penas. A história muda de rumo quando uma dessas cobaias é submetida ao teste de uma nova droga que gera sentimentos e passa a questionar a veracidade de suas emoções. Além de Hemsworth e Teller, o elenco da produção que flerta com a comédia a ficção científica conta com Jurnee Smollett, de Lovecraft Country.

Westworld – 4ª temporada

Quando: 26/06

Onde assistir: HBO Max

Após dois anos do lançamento da terceira temporada, Westworld retornará – mas a nova trama ainda está envolta em mistérios. Informações sobre a história do quarto ano da série não foram reveladas. O trailer já divulgado, contudo, traz um apanhado de cenas caóticas ao som da canção Perfect Day, de Lou Reed, e promete episódios repletos de violência e horror psicológico.

Only Murders in the Building – 2ª temporada

Quando: 28/06

Onde assistir: Star+

Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short retornam como o incomum trio de podcasters de true crime convertido em investigadores de verdade para mais uma leva de episódios de Only Murders in The Building. A nova temporada acompanhará o grupo apurando a chocante morte da presidente do Conselho do Edifício Arconia, Bunny Folger. Em busca do assassino, eles ainda terão de enfrentar um podcast concorrente e lidar com vizinhos que pensam que eles são os assassinos. Além dos protagonistas, que conquistaram o público na primeira temporada, os novos capítulos trarão nomes como Cara Delevingne, Shirley MacLaine e Amy Schumer.