Motorista que atropelou Kayky Brito recusa ‘publi’ de jogo de aposta

Motorista que atropelou acidentalmente o ator Kayky Brito em 2 de setembro, Diones Coelho da Silva tem recebido propostas para se tornar um influenciador digital e recusado todas, segundo ele mesmo. Nesta quinta-feira, 21, Silva se pronunciou em seu perfil no Instagram para explicar a razão pela qual sua página está com selo azul de verificação — modalidade usada por celebridades e influencers — após receber críticas e ler comentários de que estaria procurando fama. “O motivo disso, que até me orientaram, era porque estavam criando perfis ‘fakes’ do meu Instagram e pedindo dinheiro, se aproveitando da situação. Eu fiz isso [verificar o perfil] para as pessoas identificaram qual é realmente o meu perfil. O meu propósito aqui não é pedir dinheiro ou Pix, é falar do amor de Jesus e dar uma palavra a quem precisa”, declarou o motorista.

No vídeo, Diones também disse ter recusado a proposta de divulgação de jogos de aposta no valor de 500.000 reais. “Meu coração não tá em dinheiro, não é isso que me move. Meu Deus não é o dinheiro, é o Deus que está no céu, é lá que se encontra paz”, completou. O motorista ainda ressaltou que mantém contato com Sthefany Brito para ter notícias de Kayky e pediu orações para que ele receba alta logo.

Kayky Brito foi atropelado ao atravessar correndo uma rua na Barra da Tijuca na madrugada de 2 de setembro. O ator bebia com o amigo Bruno de Luca pouco antes da tragédia e chegou a ser operado. No momento, ele passa por fisioterapia e vem se recuperando no Hospital Copa Star do Rio de Janeiro. Após o acidente, Diones da Silva relatou dificuldades financeiras por causa do estrago em seu carro e iniciou uma campanha por doações para o conserto. A meta do motorista era 30.000, mas arrecadou rapidamente mais de 176.000 reais e encerrou a vaquinha para não receber mais doações do que o necessário.

Continua após a publicidade

Para mais dicas culturais acesse os blogs Tela Plana, Em Cartaz e O Som e a Fúria.

Publicidade

Siga