Morre Ilya São Paulo, ator de ‘Gabriela’ e ‘Amor de Mãe’, aos 59 anos

O ator Ilya São Paulo morreu na terça-feira, 31, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo ator Anselmo Vasconcelos pelas redes sociais. Sua última novela foi Amor de Mãe (2020), em que fez uma pequena participação como Juarez. Segundo Vasconcelos, o artista de 59 anos foi encontrado morto em casa pela mulher, a também atriz Claudia Provedel, e a causa da morte ainda não foi divulgada. O ator estava debilitado e havia passado um internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da capital fluminense, com uma ferida no ombro.

Ilya Flaherty Santana São Paulo nasceu em 13 de setembro de 1963 em Feira de Santana, na Bahia. Filho do cineasta Olney São Paulo, Ilya era irmão de Irwing São Paulo, morto em 2006 em decorrência de uma pancreatite.

Como ator, Ilya São Paulo estreou na novela Perigosas Peruas em 1992, da Globo. Depois, interpretou Jerônimo Coragem, um dos três protagonistas do remake de Irmãos Coragem, em 1995. Ao todo, Ilya atuou em 27 novelas e em outras produções de TV, como A Casa das Sete Mulheres e Amazônia. No cinema, ele trabalhou em 12 filmes, sendo sua estreia no longa O Amuleto de Ogum, em 1974.